Огород, сад, балкон

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Как получить богатый урожай смородины

Как получить богатый урожай смородины

Если вы хотите получить богатый урожай смородины и при этом быть на все сто уверенным в безопасности подкормки, обратите внимание на экологичный, бюджетный, но при этом высокоэффективный препарат — гумат калия, по сути являющийся вытяжкой из торфа.

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