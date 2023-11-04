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Матвийчук: Скоро будем наблюдать громкие события на Украине

Матвийчук: Скоро будем наблюдать громкие события на Украине

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «МК» заявил, что в скором времени мы станем свидетелями серьезных событий на Украине.

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