Захарова призвала главу МИД Австрии следить за тоном после его угроз РФ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемым тон заявлений главы МИД Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по поводу "рычагов влияния" на Россию.
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