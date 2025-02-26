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Захарова призвала главу МИД Австрии следить за тоном после его угроз РФ

Захарова призвала главу МИД Австрии следить за тоном после его угроз РФ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемым тон заявлений главы МИД Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по поводу "рычагов влияния" на Россию.

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