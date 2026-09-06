Обвинения России из-за инцидента в Лейпциге являются «началом настоящей войны», — Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров резко отреагировал на обвинения Германии в адрес Москвы после обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.
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