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Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Детройт» в регулярках НХЛ. Это его 294-й гол за карьеру в лиге

Форвард «Ред Уингс» отличился в своем первом официальном матче за новую команду – против «Питтсбурга» (3:6).

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