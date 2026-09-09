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Аргументы недели

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Результаты труда южноуральских аграриев оценили на высоком уровне

Результаты труда южноуральских аграриев оценили на высоком уровне

Министр сельского хозяйства России оценила результаты труда южно­уральских аграриев и приняла участие в открытии уникального музея.

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