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Замруководителя инспекции транспортного контроля области Жетысу подозревается в получении взяток

Замруководителя инспекции транспортного контроля области Жетысу подозревается в получении взяток

Антикоррупционной службой по области Жетысу совместно с областным Департаментом Комитета национальной безопасности пресечена незаконная деятельность заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля области Жетысу, передает inAlmaty.

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