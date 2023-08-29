Замруководителя инспекции транспортного контроля области Жетысу подозревается в получении взяток

Антикоррупционной службой по области Жетысу совместно с областным Департаментом Комитета национальной безопасности пресечена незаконная деятельность заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля области Жетысу, передает inAlmaty.
Антикоррупционной службой по области Жетысу совместно с областным Департаментом Комитета национальной безопасности пресечена незаконная деятельность заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля области Жетысу, передает inAlmaty.
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