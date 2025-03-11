Алкоголь и сосуды: разоблачение мифа о «чистоте» сосудов у алкоголиков Ирина ВальковаКардиолог Константин Крулев, работающий в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, разоблачает популярное заблуждение о том, что употребление алкоголя может очистить сосуды.