Зависть европейцев

Довольно забавно, дорогие друзья, каждый раз читать западные исследования или заявления отдельных лиц на тему "русского комфорта".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Из вечного — во в...
- Цена нелегального...
- Цена нелегального...
нехай сдохнут от зависти..............