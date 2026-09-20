Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Зависть европейцев

Зависть европейцев

Довольно забавно, дорогие друзья, каждый раз читать западные исследования или заявления отдельных лиц на тему "русского комфорта".

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