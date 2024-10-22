Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Срок получила, только когда "опозорила страну". Призывавшую выгонять русских из Казахстана блогершу отправили в колонию

Срок получила, только когда "опозорила страну". Призывавшую выгонять русских из Казахстана блогершу отправили в колонию

Из жизни Призывавшую выгонять русских из Казахстана, называвшую Адольфа Гитлера красавчиком и возмущавшуюся, что наши предки били нацистов блогершу Марал Жалелову отправили за эти "подвиги" в колонию.

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Комментарии
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людмила михайлик
Ненависть к русским,потому что многим нам обязаны, признать не хотят, а сами ничто
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10 час.
ПавелЗзаварзин
Чурки всегда ими останутся...
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8 час.
147683 Сероев
Надобно сказать китайцам что пора заселять Казахию Но с условием -не лезть в Сибирь Земельки у них много Снова в юрты и в степи А то пример плохой Хохлостана может повториться А то глядишь еще и Кыргызстан нападет С нашими западо-дерьмократами все могет быть
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1 час.

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