Насморк? Это не обязательно простуда. Как выяснить реальную причину болезни

Почему осенью может начаться насморк? Причина не только в простуде. Об этом рассказала учёный.К концу летнего сезона многие страдающие от аллергии с нетерпением ожидают окончания фазы цветения.
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