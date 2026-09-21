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Царьград

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Насморк? Это не обязательно простуда. Как выяснить реальную причину болезни

Насморк? Это не обязательно простуда. Как выяснить реальную причину болезни

Почему осенью может начаться насморк? Причина не только в простуде. Об этом рассказала учёный.К концу летнего сезона многие страдающие от аллергии с нетерпением ожидают окончания фазы цветения.

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