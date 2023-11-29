В Кемеровской области сотрудники полиции и член Общественного совета в рамках операции «Призывник» провели профилактическую беседу с учащимися техникума

Мероприятие прошло в рамках межведомственной профилактической операции «Призывник», направленной на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение фактов незаконного распространения и профилактике потребления наркотических средств среди молодежи.
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