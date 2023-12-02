ОАК передала Минобороны России новые Су-30МС2 и Як-130

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) изготовил и передал Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии