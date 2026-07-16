В Кремле подтвердили стабильность текущей экономической ситуации в России

Экономика России сохраняет общую стабильность, несмотря на существующие сложности в разных секторах. Макроэкономическая устойчивость поддерживается на должном уровне, что подтверждает сбалансированное состояние национальной экономики.
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