Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Брайтон-Бич: как появился "самый русский район" в Нью-Йорке?

Брайтон-Бич: как появился "самый русский район" в Нью-Йорке?

На юге Бруклина на побережье Атлантического океана расположился «русский район» в Нью-Йорке – Брайтон-Бич, который ещё называют «Маленькой Одессой» (якобы из этого города приехало очень уж много граждан).

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