Под Новосибирском мужчина во время попойки забил племянника до смерти

Распитие алкоголя закончилось для сибиряка гибелью, а для его дяди – уголовным делом. Житель Доволенского района предстанет перед судом за то, что будучи в гостях у своего племянника, избил того до смерти.
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