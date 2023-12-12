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Под Новосибирском мужчина во время попойки забил племянника до смерти

Под Новосибирском мужчина во время попойки забил племянника до смерти

Распитие алкоголя закончилось для сибиряка гибелью, а для его дяди – уголовным делом. Житель Доволенского района предстанет перед судом за то, что будучи в гостях у своего племянника, избил того до смерти.

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