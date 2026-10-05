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Воронежские новости

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Сирены прозвучат 5 октября в Новоусманском районе

Сирены прозвучат 5 октября в Новоусманском районе

В Новоусманском районе будет проводиться проверка систем оповещения населения. Сирены включат сегодня, 5 октября, в 11:00.

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