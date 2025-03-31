Призрак приватизации 90-х. Правда ли, что в России массово национализируют предприятия

Гарий Щерба

Нечего с ОЛЛИГАРХАМИ ВОРАМИ из 90-ых МЕНДАЛЬНИЧАТЬ , НАДО КОНФИСКОВЫВАТЬ ВСЕ ,,ЖИРНЫЕ,, ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ , ПОРТЫ и АКТИВЫ НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ СОВЕТСКОГО народа в гос,СОБСТВЕННОСТЬ ....!!!! Посмотрите как поступает Китай , у них ВООБЩЕ РЕФОРМЫ НАЧАЛИСЬ на 10-12 лет РАНЬШЕ и почти ВСЮ госсобственность РАСПРОДАЛИ и РАЗВОРОВАЛИ. Так вот Китай сейчас до СИХ ПОР КОНФИСКОВЫВАЕТ бывшие гос. АКТИВЫ в ПОЛЬЗУ государства РАЗВОРОВАННЫЕ МЕСТНЫМИ ЧИНУШАМИ в период РЕФОРМ 80-90ых годов.... Кстати РОССИЯ и ,,ПОДСМОТРЕЛА,, у Китая КОНФИСКАТ в ЛОНО государства , НАВОРОВАННОГО ИММУЩЕСТВА прихлебателями и чинушами с КАЗНОКРАДАМИ ...!!!