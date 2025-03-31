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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Гарий Щерба
    Нечего  с ОЛЛИГАРХАМИ ВОРАМИ  из 90-ых  МЕНДАЛЬНИЧАТЬ , НАДО КОНФИСКОВЫВАТЬ ВСЕ ,,ЖИРНЫЕ,,  ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ , ПОРТЫ  ...Призрак приватиза...
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Призрак приватизации 90-х. Правда ли, что в России массово национализируют предприятия

Призрак приватизации 90-х. Правда ли, что в России массово национализируют предприятия

Эксперты считают, что процесс возврата государству компаний пока носит точечный характер В последнее время в экономических сводках все чаще появляются сообщения о национализации крупных компаний России.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Нечего  с ОЛЛИГАРХАМИ ВОРАМИ  из 90-ых  МЕНДАЛЬНИЧАТЬ , НАДО КОНФИСКОВЫВАТЬ ВСЕ ,,ЖИРНЫЕ,,  ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ , ПОРТЫ  и  АКТИВЫ НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ  СОВЕТСКОГО  народа в гос,СОБСТВЕННОСТЬ  ....!!!! Посмотрите как поступает  Китай , у них ВООБЩЕ РЕФОРМЫ НАЧАЛИСЬ  на 10-12 лет  РАНЬШЕ  и почти  ВСЮ  госсобственность  РАСПРОДАЛИ  и  РАЗВОРОВАЛИ. Так вот Китай сейчас до  СИХ ПОР КОНФИСКОВЫВАЕТ  бывшие гос. АКТИВЫ в  ПОЛЬЗУ государства РАЗВОРОВАННЫЕ МЕСТНЫМИ ЧИНУШАМИ  в период  РЕФОРМ 80-90ых годов.... Кстати  РОССИЯ  и ,,ПОДСМОТРЕЛА,,  у Китая  КОНФИСКАТ  в  ЛОНО  государства ,  НАВОРОВАННОГО ИММУЩЕСТВА  прихлебателями и чинушами с  КАЗНОКРАДАМИ ...!!!
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