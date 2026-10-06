Daily Mail: Иан Пейтон установил мировой рекорд по весу тыквы

65-летний британец Иан Пейтон побил мировой рекорд на конкурсе гигантских тыкв, вырастив плод весом почти 1,3 тонны.
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