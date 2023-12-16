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Парламентская газета

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Срок получения лицензии для дезинфекторов перенесут на полгода

Срок получения лицензии для дезинфекторов перенесут на полгода

Правительство внесло в Госдуму законопроект о переносе срока, с которого необходимо иметь лицензию для деятельности по уничтожению насекомых, грызунов и проведению дезинфекции, с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года.

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