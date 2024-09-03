В Хабаровске военнослужащие ВВО возложили цветы к памятникам маршалам Василевскому и Малиновскому

Почтили память великих полководцев представители командования и военнослужащие Восточного военного округа, юнармейцы, представители Межрегиональной общественной организации ветеранов восточного военного округа и Хабаровского краевого отделения «Боевое братство» и других общественных организаций.
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