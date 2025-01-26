Лукашенко заявил, что на выборах президента проголосовал «за всех»

По словам белорусского лидера, ему не важно, признает ли выборы ЕСДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проголосовал на выборах президента «за всех», пишет местное издание БелТА.
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