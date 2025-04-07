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Как 100 лет назад начали проводить украинизацию: заметка из харьковской газеты "Коммунист"

Как 100 лет назад начали проводить украинизацию: заметка из харьковской газеты "Коммунист"

▪️"Сто лет назад. 5 апреля 1925 года. Специальные активисты выявляют плохое знание украинского языка среди советских служащих Первомайского округа.

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