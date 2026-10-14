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Опрошенные ЦБ РФ аналитики повысили прогноз по росту инфляции и ключевой ставке

Аналитики, опрошенные Банком России к 9 октября, ухудшили прогноз по инфляции и ключевой ставке на текущий год.

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