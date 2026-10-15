“Elon Musk’s team reached out to Republicans in late August to discuss a train wreck they all saw coming: Unless the GOP poured more money into Texas immediately, the state’s Senate race could be lost in a matter of weeks,” Axios reports.
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