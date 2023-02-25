Газета «Культура»

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Святой строитель: что нужно знать о святителе Московском и всея России чудотворце Алексии

Святой строитель: что нужно знать о святителе Московском и всея России чудотворце Алексии

Материал опубликован в январском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Святитель Московский и всея России чудотворец Алексий — один из главных столпов русского государства, созданного объединением вокруг Москвы враждовавших прежде княжеств.

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