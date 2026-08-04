"Десятка за день": как С-400 в связке с А-50 обнулили украинскую авиацию осенью 2023-го

Зенитные комплексы отлично показали себя на полях СВО, в том числе в стрельбе "за горизонт".Русские зенитчики в 2023 году установили сразу два рекорда, о которых теперь подробно рассказывается в журнале Минобороны "Военная мысль".
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