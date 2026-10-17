Рождение ребенка — это не только огромное счастье, но и настоящий бытовой шторм. Первые недели после возвращения из роддома напоминают марафон, к которому невозможно подготовиться заранее: кормление, недосып, бесконечная стирка, смена подгузников и попытки понять, чего же хочет этот маленький человек.