Рождение ребенка — это не только огромное счастье, но и настоящий бытовой шторм. Первые недели после возвращения из роддома напоминают марафон, к которому невозможно подготовиться заранее: кормление, недосып, бесконечная стирка, смена подгузников и попытки понять, чего же хочет этот маленький человек.
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