Создатели Civilization 7 представили дорожную карту с DLC и бесплатным контентом, ко...

Создатели Civilization 7 представили дорожную карту с DLC и бесплатным контентом, который появится после запускаКомпания Firaxis представила дорожную карту для Sid Meier’s Civilization 7, подробно описав, какой контент появится после запуска, включая платные DLC и бесплатные обновления для всех.
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