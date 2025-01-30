Создатели Civilization 7 представили дорожную карту с DLC и бесплатным контентом, ко...

Создатели Civilization 7 представили дорожную карту с DLC и бесплатным контентом, который появится после запускаКомпания Firaxis представила дорожную карту для Sid Meier’s Civilization 7, подробно описав, какой контент появится после запуска, включая платные DLC и бесплатные обновления для всех.