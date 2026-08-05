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Татар-информ

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Глава ДОСААФ РТ: Оптимизация работы Центрального аэроклуба была необходима

Глава ДОСААФ РТ: Оптимизация работы Центрального аэроклуба была необходима

Фото: © ДОСААФ РТ Председатель правления ДОСААФ Татарстана Сергей Старостин рассказал о причинах оптимизации в Центральном аэроклубе, таким образом он ответил на информацию, касающуюся деятельности аэроклуба, которая появилась в СМИ.

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