Глава ДОСААФ РТ: Оптимизация работы Центрального аэроклуба была необходима

Фото: © ДОСААФ РТ Председатель правления ДОСААФ Татарстана Сергей Старостин рассказал о причинах оптимизации в Центральном аэроклубе, таким образом он ответил на информацию, касающуюся деятельности аэроклуба, которая появилась в СМИ.
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