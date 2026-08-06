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SPLETNIK

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"Деревянное лицо". Лиза Моряк высмеяла хейтеров

"Деревянное лицо". Лиза Моряк высмеяла хейтеров

Жена режиссёра Сарика Андреасяна Лиза Моряк высмеяла хейтеров, критикующих её "деревянное лицо". В своём инстаграме* актриса опубликовала юмористический ролик с подписью: "Зачем Нолан заплатил Зендае восемь миллионов долларов, если есть Лиза Моряк с таким же деревянным лицом".

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