"Деревянное лицо". Лиза Моряк высмеяла хейтеров

Жена режиссёра Сарика Андреасяна Лиза Моряк высмеяла хейтеров, критикующих её "деревянное лицо". В своём инстаграме* актриса опубликовала юмористический ролик с подписью: "Зачем Нолан заплатил Зендае восемь миллионов долларов, если есть Лиза Моряк с таким же деревянным лицом".