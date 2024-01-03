Медведчук назвал три ошибки Зеленского, которые ведут его к краху

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук высказал свое мнение о главных ошибках президента Владимира Зеленского.
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