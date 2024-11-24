Джастина и Хейли Бибер заподозрили в расставании: в чем дело?

В пятницу, 22 ноября, Хейли Бибер исполнилось 28 лет. Модель, которая недавно впервые стала мамой, явно отлично отметила некруглую дату и только спустя два дня опубликовала в Инстаграме* фото и видео с вечеринки.
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