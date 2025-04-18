СМИ: Байден просит за выступление 300 тысяч долларов, но спрос невелик

Бывший Президент США Джо Байден, предлагавший платные выступления после ухода с поста главы государства, сталкивается с низким спросом, несмотря на заявленный гонорар в 300 тысяч долларов за одно мероприятие.
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