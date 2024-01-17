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В Самарской области женщина лишилась более 1 млн при покупке акций

В Самарской области женщина лишилась более 1 млн при покупке акций

Она доверилась незнакомцу по телефону.50-летней жительнице Похвистнево позвонил незнакомец. Он представился брокером и сказал, что женщина недавно просматривала вакансии по дополнительному заработку, поэтому для неё есть заманчивое предложение.

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