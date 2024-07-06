Моди намерен забрать граждан Индии со спецоперации

Информационное агентство Reuters со ссылкой на индийского министра иностранных дел Виная Кватру сообщило, что глава правительства Индии Нарендра Моди в ходе визита в Россию намерен поднять вопрос об участии граждан своей страны в специальной военной операции.
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