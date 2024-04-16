Все включено от Евгения Зайцева: как чиновник «нарубил» на солнечный Египет

Сидящий почти 12 лет на доходной должности, глава Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора «схлопыватель» сатов Евгений Зайцев, мог раскинуть по стране широчайшую бизнес-империю.
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