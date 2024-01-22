Daily Mail: резкий отказ от алкоголя может стать причиной плохого самочувствия

Клинический фармаколог Лейла Ханнбек и Джули Саймс, медицинский сотрудник Alcohol Change UK (британской благотворительной организации по борьбе с алкоголизмом) рассказали Daily Mail, что резкий отказ от алкоголя может привести к ухудшению физического и психического здоровья.
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