"Известия" рассказали о последнем репортаже погибшего военкора Еремина

В последнем репортаже погибший на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области военный корреспондент Семен Еремин рассказывал о том, как российские военнослужащие в зоне специальной военной операции учатся сбивать беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии