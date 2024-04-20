"Известия" рассказали о последнем репортаже погибшего военкора Еремина

В последнем репортаже погибший на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области военный корреспондент Семен Еремин рассказывал о том, как российские военнослужащие в зоне специальной военной операции учатся сбивать беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ).