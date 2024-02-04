«Белые лебеди» и «Медведи» на Кольском полуострове — внятное предупреждение для Британии от России

6 октября 2022 6,2K прочитали Накопившиеся проблемы Запада уже невозможно ни скрыть, ни игнорировать: они становятся слишком очевидными даже для тех, кто искренне верил, что низменные экономические кризисы подобного масштаба якобы вообще невозможны в Европе или США.