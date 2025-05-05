207 лет назад, 5 мая 1818 года, в древнем немецком городе Трире родился один из величайших мыслителей всех времён и народов, учёный, философ, историк, экономист и политик Карл Генрих Маркс.
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207 лет назад, 5 мая 1818 года, в древнем немецком городе Трире родился один из величайших мыслителей всех времён и народов, учёный, философ, историк, экономист и политик Карл Генрих Маркс.