Эхо краха МРСЭН: офшорный паровоз Авдоляна может финишировать под следствие?

Банкротство предприятий и бенефициаров лопнувшего со скандалом энергохолдинга МРСЭН продолжает раскрывать детали махинаций по выводу из него 10 млрд рублей за пределы России, а также роль олигарха Авдоляна и его офшоров в истории.