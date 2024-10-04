Эхо краха МРСЭН: офшорный паровоз Авдоляна может финишировать под следствие?

Банкротство предприятий и бенефициаров лопнувшего со скандалом энергохолдинга МРСЭН продолжает раскрывать детали махинаций по выводу из него 10 млрд рублей за пределы России, а также роль олигарха Авдоляна и его офшоров в истории.
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