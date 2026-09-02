Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Бесплатный мастер-класс «Основы хип-хопа» пройдёт в Восточном Дегунине

КЦ «Гармония», отделение «Юность» в Восточном Дегунине приглашает 2 сентября в мир, где движение становится голосом, а ритм — главным проводником к свободе самовыражения.

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