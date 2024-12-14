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Топ-100 влиятельных людей Свердловской области – 2022: Михаил Черепанов, №62

Топ-100 влиятельных людей Свердловской области – 2022: Михаил Черепанов, №62

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает публиковать рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области. 62 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области» по версии 2024 года у советника президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Черепанова Михаила Григорьевича.

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