Бастрыкин потребовал объяснить отсутствие отопления и воды в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 октября, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от новосибирских следователей объяснение по факту отсутствия отопления в Первомайском районе Новосибирска.
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