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Политика как она есть

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Депутат Шеремет назвал поведение Зеленского на встрече с Трампом позором Украины

Депутат Шеремет назвал поведение Зеленского на встрече с Трампом позором Украины

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом обернулась позором для Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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