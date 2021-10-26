Политика как она естьПолитика«Будете нас притеснять, мы уйдем к России»: Турция поставила ультиматум США (Advance, Хорватия) © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Отношения между Турцией и США остаются напряженными.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьholms sherlokНапоминает анекдот про обезьяну, которая хотела быть и умной и красивой одновременно.....ВМВиктор МихайловНа Кавказе есть поговорка : " Если невеста ушла к другому - ещё неизвестно кому повезло ! " Лючий дрюг Путина - Эрдоган совсем не надёжный друг и не товарищ и не брат , а так ! Сразу засыплется на вопросе - чей Крым !?Андрей МасловКак говорил Александр ІІІ: "У России есть только два верных союзника - армия и флот!" Он был прав. ВСЁ остальное - шалупонь!Комментировать
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