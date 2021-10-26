Политика как она есть

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«Будете нас притеснять, мы уйдем к России»: Турция поставила ультиматум США (Advance, Хорватия)

«Будете нас притеснять, мы уйдем к России»: Турция поставила ультиматум США (Advance, Хорватия)

© РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Отношения между Турцией и США остаются напряженными.

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holms sherlok
Напоминает анекдот про обезьяну, которая хотела быть и умной и красивой одновременно.....
Виктор Михайлов
На Кавказе есть поговорка : " Если невеста ушла к другому - ещё неизвестно кому повезло ! " Лючий дрюг Путина - Эрдоган совсем не надёжный друг и не товарищ и не брат , а так ! Сразу засыплется на вопросе - чей Крым !?
Андрей Маслов
Как говорил Александр ІІІ: "У России есть только два верных союзника - армия и флот!" Он был прав. ВСЁ остальное - шалупонь!

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