Отец Яниса Тиммы отказывается верить в смерть сына — ждет чуда

Баскетболист поругался с семьей несколько лет назад. Янис Тимма с бывшей женой Анной Седоковой Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛатвийский баскетболист Янис Тимма свел счеты с жизнью в подъезде дома, где он жил последние несколько дней.
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