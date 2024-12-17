Отец Яниса Тиммы отказывается верить в смерть сына — ждет чуда

Баскетболист поругался с семьей несколько лет назад. Янис Тимма с бывшей женой Анной Седоковой Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛатвийский баскетболист Янис Тимма свел счеты с жизнью в подъезде дома, где он жил последние несколько дней.