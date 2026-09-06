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Новости Тамбова

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Инвестиции в экономику Тамбовской области за первое полугодие сократились на 16,3%

Инвестиции в экономику Тамбовской области за первое полугодие сократились на 16,3%

В первом полугодии на развитие экономики и социальной сферы Тамбовской области за счёт всех источников финансирования было использовано 39,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

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