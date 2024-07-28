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Серджи Роберто хотят подписать «Астон Вилла» и «Вест Хэм». АПЛ привлекает экс-защитника «Барселоны» больше, чем «Аякс»

Серджи Роберто хотят подписать «Астон Вилла» и «Вест Хэм». АПЛ привлекает экс-защитника «Барселоны» больше, чем «Аякс»

По сведениям Diario Sport, после ухода из «Барселоны» защитник изучает поступающие предложения, и вариант с чемпионатом Англии его привлекает больше, чем с «Аяксом».

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